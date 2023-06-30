В Молдавии возбудили уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта в аэропорту Кишинева

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту теракта после стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура Молдавии по событиям в аэропорту возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК РМ — "Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек"», — говорится в сообщении.

30 июня в аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл огонь и застрелил двух сотрудников Пограничной полиции. Затем он забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани и взял в заложники других пассажиров.

Нападавшего задержали, он получил ранения.