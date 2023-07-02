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15:50, 2 июля 2023Силовые структуры

На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

SHOT: неизвестный совершил диверсию на железнодорожном перегоне Нахабино — Аникеевка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Неизвестный совершил диверсию на железной дороге в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, инцидент произошел на перегоне Нахабино — Аникеевка. Неизвестный поджег релейные шкафы и затем скрылся с места происшествия.

О диверсии полицейским рассказал работник станции «Нахабино», заметивший подозрительного человека на железной дороге. Правоохранительные органы, оперативно приехавшие на место происшествия, заметили там бутылку и обгоревшие шкафы. В ходе осмотра территории также выяснилось, что в целом релейные шкафы повреждены не были, хоть и обгорели.

В настоящее время проводится проверка. Кроме того, полицейские разыскивают подозреваемого, который совершил диверсию и сбежал.

Ранее появились данные о том, что россиянин попался ФСБ после изготовления бомбы. ФСБ задержала 20-летнего жителя Белгородской области. В доме, как утверждалось, он самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство.

В середине июня также стало известно, что в Самарской области неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Попытка диверсии была совершена на перегоне Канал — Пискалы в Ставропольском районе. В тот момент старший электромеханик заметил возгорание и вызвал пожарных и полицию.

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    Варвара Кошечкина
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