Российские бойцы показали созданное ими на СВО новое оружие

Российские бойцы создали на СВО установку «Градомет», не требующую полноценных снарядов

Бойцы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) самостоятельно создали оружие — установку «Градомет». О том, что военные показали новую разработку и начали ее использовать, сообщают «Известия».

Устройство состоит из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. Главным преимуществом «Градомета» называют то, что он не требует поставок полноценных снарядов. Установка стоит стационарно на позиции, но ее небольшой размер и складной механизм позволяют легко перенести конструкцию на другое место, рассказал российский военный с позывным Механик.

«Есть, например, гаубица Д-30, у нее дальность 15 километров. Она стоит недалеко с нами. А мы стреляем 20 километров. Мы отрабатываем технологию, работаем именно по площадной цели — уничтожаем технику противника там, на складах», — добавил боец. Военный уточнил, что эта установка стала переосмыслением советского «Града». Доработанную версию оружия также применяют для атаки крупных объектов.

Ранее сообщалось, что Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» создало дрон самолетного типа «Вектор ЛК-210» для поражения живой силы противника при помощи бомбометания. В ОКБ уточнили, что аппарат может нести две ручных гранаты, кумулятивную ручную гранату, либо четыре боеприпаса ВОГ-17 или ВОГ-25.