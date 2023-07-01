В России создали «Вектор ЛК-210» для поражения живой силы

ОКБ «Беспилотного авиастроения» создало дрон «Вектор ЛК-210» для поражения живой силы

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» создало дрон самолетного типа «Вектор ЛК-210» для поражения живой силы противника. Об этом сообщили ТАСС в организации.

«Изначально нами была создана концепция универсального носителя. То есть это летательный аппарат, который имеет определенный форм-фактор, и внутри него размещается модульное шасси. Получается дрон-конструктор с неизменными внешними габаритными размерами, который позволяет компоновать внутри различное оборудование, а также располагать навесное оборудование, включая замену части фюзеляжа на требуемый для выполнения задачи форм-фактор», — сообщили в ОКБ «Беспилотного авиастроения».

Дрон, который способен нести боевую нагрузку массой до 2,5 килограмма, построен по схеме «летающее крыло». Аппарат предназначен для поражения живой силы противника при помощи бомбометания. В ОКБ уточнили, что аппарат может нести две ручных гранаты, кумулятивную ручную гранату, либо четыре боеприпаса ВОГ-17 или ВОГ-25.

В организации сообщили, что в настоящее время ведется подготовка дрона к первым летным испытаниям. По словам собеседника агентства, беспилотник будет готов к ним в течение месяца-полутора.

Полетное время дрона «Вектор ЛК-210» составляет до 1,5 часа, а максимальная высота полета — 2,5 километра. Аппарат развивает максимальную скорость до 120 километров в час. Беспилотник может подготовить к полету один человек, а время подготовки не превышает 12 минут.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат «Комар» для ведения разведки впервые представили на выставке «Экипировка» в Москве. Дрон оснащен системой стабилизации.