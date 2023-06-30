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07:45, 30 июня 2023Наука и техника

В России показали дрон-разведчик «Комар» с системой стабилизации

Дрон-разведчик «Комар» с системой стабилизации показали на выставке в Москве

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Комар» для ведения разведки впервые представлен на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика ООО «Компонент».

По его словам, дрон оснащен системой стабилизации и максимально прост в управлении. «"Комар" может производить фото и видеосъемку, слежение, наведение», — указал специалист. Эксперт отметил, что беспилотник способен помогать пилоту при управлении. К примеру, если человек резко ускоряется или поворачивает, то дрон стабилизируется, поскольку понимает, что движения могли привести к падению.

«Для пилотирования "Комара" не нужно иметь навыков построения полетного задания, он проще, чем аналогичные аппараты», — подчеркнул он. Масса дрона — 1,1 килограмма. Он может нести полезную нагрузку до 400 граммов. Дальность полета БПЛА составляет до 15 километров, скорость — до 120 километров в час.

Ранее опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» разработало микроскопический беспилотник мультироторного типа «Вектор-75». Сухая масса разведывательного дрона составляет 21 грамм.

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    Марина Совина
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