Иран бросился искать покупателей нефти в трех странах

Bloomberg: Иран захотел продать свою нефть Индии, Японии и Южной Корее

После того, как власти США на 60 дней сняли санкции с иранской нефти, Тегеран бросился искать покупателей в странах Азии. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, Национальная иранская нефтяная компания связалась с нефтеперерабатывающими заводами в Индии, Японии, Южной Корее и других странах еще до того, как министерство финансов США объявило о лицензии на сделки с этой нефтью. Ранее Иран был вынужден продавать свои углеводороды в основном Китаю из-за санкционных ограничений.

Впрочем, азиатские покупатели не стали торопиться. Большинство из них хорошо обеспечены запасами, поскольку уже смогли найти альтернативных поставщиков, чтобы обойти многомесячную блокаду Ормузского пролива. Им приходится учитывать ограничения Европейского союза и Великобритании, которые осложняют финансирование и страхование. Кроме того, не все порты будут принимать танкеры из так называемого «теневого флота», все еще перевозящего иранскую нефть.

Есть еще проблема поставок. Несмотря на блокаду Ормузского пролива, мир избежал дефицита нефти. А это значит, что нефтеперерабатывающие заводы не хотят рисковать, если только Иран не установит очень серьезные скидки на свой экспорт.

После заключения меморандума о взаимопонимании с США Тегеран принялся стремительно увеличивать поставки нефти через Ормузский пролив. К берегам Сингапура собрались отправиться сразу три супертанкера.

