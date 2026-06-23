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15:20, 23 июня 2026Мир

Рябков высказался о словах Трампа о производстве дальнобойного оружия на Украине

Рябков: Слова Трампа о производстве оружия на Украине не могут не вызывать озабоченность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Слова президента США Дональда Трампа о возможном производстве дальнобойного оружия на Украине не могут не вызывать озабоченности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не будем комментировать каждое заявление представителя администрации США. Мы видим общий тренд. Этот тренд на эскалацию, он не может не вызывать озабоченности», — сказал он.

По его словам, никаких сомнений в решимости России обеспечить достижение целей СВО и защитить все, что требуется средствами, имеющимися в распоряжении, не должно быть. Замминистра подчеркнул, что Москва не устает повторять это и надеется, что данный сигнал воспринимается со всей серьезностью там, где не прекращаются попытки испытать терпение России, испытать ее на прочность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад работает на Украину, поставляя ей беспилотные летательные аппараты и размещая в своих странах военные производства для Киева. Он отметил, что пока западные страны не дошли до того, чтобы напрямую использовать свою территорию для атак на Россию.

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