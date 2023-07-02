Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 2 июля 2023Россия

В сети вспомнили о созданной 14 лет назад при участии Путина картине

Журналисты опубликовали фото картины «Узор», созданной при участии Путина в 2009 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В сети вспомнили о картине, созданной в 2009 году при участи Владимира Путина, который на тот момент занимал должность премьер-министра России. Соответствующий пост в Telegram опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости.

На фото запечатлено полотно «Узор» с желтым окном, покрытым синим инеем и украшенным рушником. В верхней части изображения также виден автограф Путина. «Президент рисует не только кошек и портреты», — сказано в посте.

Известно, что картина была продана 14 лет назад на благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге за 37 миллионов рублей.

29 июня Путин посетил выставку компаний, победивших в конкурсе новых отечественных брендов. Подойдя к стенду российского производителя интерактивного оборудования NexTouch, он изобразил на сенсорном экране веселое лицо человека. Перед этим ему напомнили, как десять лет назад он нарисовал кошку на мультимедийной панели.

В 2015 году российский президент начертил рожицу на песке во время посещения выставки общественных проектов. Рисунок он создал с помощью станка для производства мультфильмов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

    Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

    Стало известно о сумме финансирования ЧВК «Вагнер» государством

    Вероятность распространения французских протестов в других странах оценили

    Путин напомнил Швеции о Петре I

    Украинские бойцы удивились выживаемости российских солдат в бою

    Москве предрекли 30-градусную жару

    Врач рассказал о бесполезности упражнений с обручем для тонкой талии

    На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

    В сети вспомнили о созданной 14 лет назад при участии Путина картине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости