В сети вспомнили о созданной 14 лет назад при участии Путина картине

Журналисты опубликовали фото картины «Узор», созданной при участии Путина в 2009 году

В сети вспомнили о картине, созданной в 2009 году при участи Владимира Путина, который на тот момент занимал должность премьер-министра России. Соответствующий пост в Telegram опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости.

На фото запечатлено полотно «Узор» с желтым окном, покрытым синим инеем и украшенным рушником. В верхней части изображения также виден автограф Путина. «Президент рисует не только кошек и портреты», — сказано в посте.

Известно, что картина была продана 14 лет назад на благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге за 37 миллионов рублей.

29 июня Путин посетил выставку компаний, победивших в конкурсе новых отечественных брендов. Подойдя к стенду российского производителя интерактивного оборудования NexTouch, он изобразил на сенсорном экране веселое лицо человека. Перед этим ему напомнили, как десять лет назад он нарисовал кошку на мультимедийной панели.

В 2015 году российский президент начертил рожицу на песке во время посещения выставки общественных проектов. Рисунок он создал с помощью станка для производства мультфильмов.