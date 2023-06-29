Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 29 июня 2023Россия

Рисующего на сенсорном экране Путина сняли на видео

Рисующего на сенсорном экране президента России Путина сняли на видео

Рисующего на сенсорном экране президента России Владимира Путина сняли на видео. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

На кадрах глава государства делает набросок, проводя несколько изогнутых линий. По мере дополнения им композиции становится ясно, что президент рисует улыбающуюся рожицу. Закончив рисунок, он ставит под ним свою подпись.

Перед этим главе государства напомнили, как десять лет назад он нарисовал кошку на сенсорной панели, и попросили снова нарисовать что-нибудь на мультимедийном экране.

В 2015 году Путин нарисовал рожицу на песке во время посещения выставки общественных проектов. Рисунок он создал с помощью станка для производства мультфильмов.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Ограниченная по времени диета оказалась способна улучшать выносливость
    Сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли продали за миллионы рублей
    Названа сумма долгов обанкротившегося «Связного»
    Мужчина ограбил девушку и пригласил ее на свидание
    Идею максимальной наценки дилеров на отечественные автомобили оценили
    Российский журналист рассказал об угрозах после выхода документального фильма
    Россияне стали лояльнее к китайским автомобилям
    Психолог назвала способы избавиться от раздражения из-за некоторых звуков
    Россия и Китай провели консультации по космической безопасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.