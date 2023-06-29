Рисующего на сенсорном экране Путина сняли на видео

Рисующего на сенсорном экране президента России Путина сняли на видео

Рисующего на сенсорном экране президента России Владимира Путина сняли на видео. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

На кадрах глава государства делает набросок, проводя несколько изогнутых линий. По мере дополнения им композиции становится ясно, что президент рисует улыбающуюся рожицу. Закончив рисунок, он ставит под ним свою подпись.

Перед этим главе государства напомнили, как десять лет назад он нарисовал кошку на сенсорной панели, и попросили снова нарисовать что-нибудь на мультимедийном экране.

В 2015 году Путин нарисовал рожицу на песке во время посещения выставки общественных проектов. Рисунок он создал с помощью станка для производства мультфильмов.