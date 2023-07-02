Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час из-за продолжающихся беспорядков. Об этом сообщил телеканал BFM.

Речь, в частности, идет о таких городах, как Лилль, Денан, Круа и Рубе. Время начала комендантского часа колеблется от 20:00 до 22:00 в зависимости от коммуны. Ограничения могут распространяться на совершеннолетних граждан.

Во Франции уже несколько дней проходят акции протеста после гибели 17-летнего парня. Подросток алжирского происхождения, находясь за рулем, отказался выполнить требования дорожного патруля. Один из полицейских выстрелил в молодого человека.

Протестующие подожгли здание мэрии коммуны Монс-ан-Барель, а в Лионе неизвестный обстрелял группу из 27 полицейских, семеро из них были тяжело ранены.