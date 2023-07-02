Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа Пригожина в России

Медведев: врагов России не порадовал результат попытки вооруженного мятежа Пригожина

Врагов России не порадовал результат попытки недавнего вооруженного мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

Политик рассказал о реакции Запада на последствия июньских событий в России. По мнению Медведева, народ продемонстрировал готовность сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Он указал на то, что власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость. «Наших врагов — как внешних, так и внутренних — едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа», — подчеркнул Медведев.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

Позднее глава ЧВК после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн на российской территории и вернуть их в полевые лагеря. Дело в отношении Пригожина было прекращено.