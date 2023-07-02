Пробка перед Крымским мостом выросла вдвое за два часа

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 6,5 км

Автомобильная пробка со стороны Кубани на Крымский мост снова выросла. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил Минтранс Крыма в Telegram.

Уточняется, что за последние два часа пробка выросла вдвое, до 6,5 километра, время ожидания составляет до трех часов. При этом в обратном направлении дорожного затора пока не наблюдается.

Ранее министр транспорта республики Николай Лукашенко докладывал, что на мосту через Керченский пролив со стороны полуострова полностью устранили очередь из автомобилей. По состоянию на 06:00 очереди в сторону Краснодарского края не было.

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за начала туристического сезона и значительного числа желающих попасть на полуостров. По словам Лукашенко, большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. Очередь достигала девяти километров.