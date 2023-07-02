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19:57, 2 июля 2023Мир

Шольц заявил о «несерьезности спекуляций» на тему попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Шольц заявил о неподходящем времени для спекуляции на тему попытки мятежа в России
СюжетЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «несерьезности спекуляций» о последствиях попытки мятежа в России. Об этом пишет ТАСС.

В частности, политик отметил, что сейчас не самое подходящие время для спекуляций на фоне попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом следует внимательно следить за дальнейшим развитием событий, сказал Шольц.

Ранее в июне в ФРГ запланировали провести проверку разведывательной службы стран из-за поздней реакции на мятеж в России, организованный основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Разведка предоставила свой доклад властям ФРГ лишь сутки спустя. Тогда в штаб-квартире был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, предоставленную спецслужбами дружественных Германии стран.

24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным совершили попытку вооруженного мятежа. Причиной этого, по словам главы ЧВК, стали удары Минобороны России по лагерям «Вагнера». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а в сторону Москвы направились колонны с военной техникой.

Тем не менее после переговоров мятежники согласились, по словам Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    Елена Апазиди
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