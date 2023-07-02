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12:49, 2 июля 2023Мир

Десятки человек пострадали при стрельбе в США

При стрельбе в американском Балтиморе пострадали 30 человек, есть погибшие
СюжетСтрельба в США

Фото: ALDECA studio / Shhutterstock / Fotodom

При стрельбе, которая произошла ночью в американском городе Балтимор, пострадали десятки человек. Об этом сообщает телеканал Foxnews со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным спецслужб, были ранены почти 30 человек, есть несколько погибших. Уточняется, что 10 человек доставили в больницы на скорой, а еще 19 добрались до медучреждений самостоятельно. На место прибыли полицейские и медперсонал, ведется расследование.

Ранее неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в Хорватии. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь были госпитализированы. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода в городе Сисак в центральной части страны.

30 июня сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибли два человека. Мужчина, который открыл огонь, взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений. Уточнялось, что виновник инцидента был иностранцем, которого не впустили на территорию государства.

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    Нина Ташевская
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