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13:16, 2 июля 2023Путешествия

Озвучена новая причина взрыва «Титана»

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

Фото: David Hiscock / Reuters

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман озвучил новую причину взрыва батискафа «Титан». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Press.

По словам эксперта, продолговатая конструкция подводного аппарата, а также повторяющиеся многолетние нагрузки, вызванные давлением воды в ходе погружений, привели к образованию микротрещин. Каждая экспедиция «Титана» формировала в корпусе толщиной около 12 сантиметров крошечные трещины. Поначалу они могли быть незаметными и незначительными, однако спустя время достигли критического предела — быстрого и неконтролируемого роста.

Кроме того, сама форма батискафа могла увеличить давление. Например, сфера имеет «идеальную форму», поскольку давление воды в таком случае будет одинаково со всех сторон.

В июне 2023 года бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси выделил две возможные причины, которые могли привести к взрыву на батискафе «Титан». Он считает, что у судна мог сломаться люк с болтами, использовавшийся для герметизации батискафа, или при конструировании корпуса были допущены ошибки.

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    Елена Апазиди
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