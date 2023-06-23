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23:27, 23 июня 2023Путешествия

Названы две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе «Титан»

Британский подводник Рэмси: батискаф «Титан» мог взорваться из-за ошибок в конструкции

Фото: Reuters

Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси назвал две возможные причины, которые могли привести к взрыву на батискафе «Титан», передает телеканал Sky News.

Как уточнил британский военный, первая причина — мог сломаться люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна. Это повлекло бы за собой разрушение корпуса судна. «Вторая — сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал водяного давления», — указал он.

Рэмси уточнил, что игнорирование общепринятых способов создания подводных аппаратов при сборке батискафа послужило причиной катастрофы, жертвами которой стали пять человек.

Береговая охрана США заявила, что найденные обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о «катастрофическом взрыве», направленном внутрь. О пропаже батискафа, отправившегося к затонувшему кораблю «Титаник», стало известно 19 июня.

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    Марина Совина
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