Родственникам чиновников предложили запретить выезд в «недружественные страны»

ЛДПР предложила запретить выезд в «недружественные страны» родственникам чиновников

ЛДПР предложила законопроект о запрете выезда в «недружественные страны» близким родственникам российских чиновников. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Он пояснил, что, по задумке партии, мера будет носить временный характер. «Предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в "недружественные страны" для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований», — отметил Каргинов.

По словам депутата, ограничения могут коснуться топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центробанка России, Центризбиркома и других структур.

Парламентарий в разговоре с агентством допустил, что любого близкого родственника гражданина, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, могут задержать за рубежом. Таким образом, по мысли Каргинова, через человека может быть организовано давление.

Депутат заметил, что разрешение на выезд следует давать, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другой страны. Также он отнес к исключениям те случаи, когда кому-то из близких людей, приближенных к власти, понадобится медицинская помощь за границей из-за тяжелой болезни.

До этого первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Росавиации опубликовать списки чиновников и бизнесменов, уехавших во время мятежа 24 июня.