В Госдуме предложили опубликовать списки уехавших во время мятежа чиновников
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Росавиации опубликовать списки чиновников и бизнесменов, уехавших во время мятежа 24 июня. Такое заявление парламентарий опубликовал в Telegram-канале.
Он направил свою просьбу главе Росавиации Александру Нерадько. По мнению Гусева, опубликование подобных списков позволит разоблачить фейки о «разбежавшихся» российских чиновниках, распространившихся в соцсетях, которые подрывают доверие к власти.
«Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб», — написал депутат.
Гусев счел необходимым остановить волну домыслов в интернете. Кроме того, отклик на идею со стороны Росавиации покажет «героев», которые предпочли оставить Россию в тяжелой ситуации, резюмировал он.
О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.
Вечером того же дня в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».
После мятежа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что не видит причин для запрета частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России.