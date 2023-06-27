В Госдуме предложили опубликовать списки уехавших во время мятежа чиновников

Депутат Гусев предложил Росавиации опубликовать списки уехавших во время мятежа чиновников

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Росавиации опубликовать списки чиновников и бизнесменов, уехавших во время мятежа 24 июня. Такое заявление парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

Он направил свою просьбу главе Росавиации Александру Нерадько. По мнению Гусева, опубликование подобных списков позволит разоблачить фейки о «разбежавшихся» российских чиновниках, распространившихся в соцсетях, которые подрывают доверие к власти.

«Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб», — написал депутат.

Гусев счел необходимым остановить волну домыслов в интернете. Кроме того, отклик на идею со стороны Росавиации покажет «героев», которые предпочли оставить Россию в тяжелой ситуации, резюмировал он.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

Вечером того же дня в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

После мятежа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что не видит причин для запрета частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России.