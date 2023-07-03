Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:08, 3 июля 2023Россия

Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

Алаудинов: командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне СВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Погиб командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир спецназа и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат), большой человек с большим сердцем!», — написал Алаудинов.

Подробностей гибели командира «Ахмата» он не привел. В свою очередь военкор Дмитрий Кулько в Telegram подтвердил гибель военнослужащего. По его словам, Писаренко служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. После начала спецоперации отправился добровольцем в зону боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН проведут специальное заседание по Украине

    Жителя Бердянска заподозрили в вербовке и склонении знакомых к терроризму

    Стало известно о действующем контракте вернувшегося из армии Федотова в НХЛ

    Двое мужчин изнасиловали москвичку в парке

    Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

    Карлу III выковали новый меч

    Мать семерых детей назвала простые способы избежать стресса в поездке

    Семья Михаила Круга поссорилась из-за наследства

    Шойгу призвал модернизировать «летающие радары»

    СК возбудил 15 дел о взятках против главбуха и замглавврача российского роддома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости