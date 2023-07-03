Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

Алаудинов: командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне СВО

Погиб командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир спецназа и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат), большой человек с большим сердцем!», — написал Алаудинов.

Подробностей гибели командира «Ахмата» он не привел. В свою очередь военкор Дмитрий Кулько в Telegram подтвердил гибель военнослужащего. По его словам, Писаренко служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. После начала спецоперации отправился добровольцем в зону боевых действий.