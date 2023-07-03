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00:46, 3 июля 2023Мир

Макрон призвал министров сделать все возможное для порядка во Франции

BFM TV: президент Макрон призвал министров сделать все возможное для порядка во Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце встречу с премьером Элизабет Борн и министрами внутренних дел и юстиции на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

В ходе встречи Макрон призвал министров сделать все возможное для наведения порядка во Франции и возвращения к спокойствию. Участники диалога, чьи имена не уточняются, рассказали, что президент также призвал правительство поддерживать полицию, жандармов, магистратов, пожарных и мэров. Макрон подчеркнул, что они были мобилизованы «днем и ночью» последние пять дней.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям их сотрудников. Стрелявшему предъявили обвинения.

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    Марина Совина
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