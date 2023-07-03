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17:42, 3 июля 2023Мир

В НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике

Reuters: ВМС НАТО отстают от военного потенциала российского флота в Арктике на 10 лет

Фото: Павел Львов / РИА Новости

С точки зрения военного потенциала и возможностей военно-морские силы (ВМС) стран НАТО отстают от российского Северного флота на 10 лет. Такой вывод содержится в докладе Финского института международных отношений, сообщает Reuters.

«Нам нужно наверстать упущенное, потому что мы не делали этого должным образом в течение последних 25 лет», — заявил во время презентации доклада Себастьян Брунс, старший научный сотрудник по морской безопасности в Институте политики безопасности Кильского университета.

Авторы доклада отмечают, что Россия продолжает наращивать свои силы в Арктике и поэтому в НАТО питают надежды на достижение паритета сил за счет вступления в альянс Швеции и ее флота.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Он напомнил, что Россия всегда отмечала: в данном регионе нет вопросов, которые требовалось бы решать через проецирование военной силы. Аналогичную позицию высказывали и коллеги страны по Арктическому совету.

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    Виктория Кондратьева
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