В НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике

Reuters: ВМС НАТО отстают от военного потенциала российского флота в Арктике на 10 лет

С точки зрения военного потенциала и возможностей военно-морские силы (ВМС) стран НАТО отстают от российского Северного флота на 10 лет. Такой вывод содержится в докладе Финского института международных отношений, сообщает Reuters.

«Нам нужно наверстать упущенное, потому что мы не делали этого должным образом в течение последних 25 лет», — заявил во время презентации доклада Себастьян Брунс, старший научный сотрудник по морской безопасности в Институте политики безопасности Кильского университета.

Авторы доклада отмечают, что Россия продолжает наращивать свои силы в Арктике и поэтому в НАТО питают надежды на достижение паритета сил за счет вступления в альянс Швеции и ее флота.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Он напомнил, что Россия всегда отмечала: в данном регионе нет вопросов, которые требовалось бы решать через проецирование военной силы. Аналогичную позицию высказывали и коллеги страны по Арктическому совету.