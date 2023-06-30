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13:05, 30 июня 2023Мир

Лавров высказался о растущих аппетитах НАТО

Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. С таким заявлением в ходе онлайн-брифинга выступил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он напомнил, что Россия всегда отмечала: в данном регионе нет вопросов, которые требовалось бы решать через проецирование военной силы. Аналогичную позицию высказывали и коллеги страны по Арктическому совету.

«Но аппетиты НАТО растут. Видите, "съели" Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить "сжигать Кораны", чтобы поскорее ее вовлечь в Североатлантический альянс», — высказался Лавров.

Министр отметил, что подобные действия НАТО не вызывают оптимизма, и пообещал, что Москва будет учитывать их своими военно-техническими действиями.

Ранее Лавров заявил, что в России будут добиваться включения стран Африки, Азии и Латинской Америки в состав Совета Безопасности ООН. Министр добавил, что попытки включить в этот список страны Запада лишены перспектив.

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