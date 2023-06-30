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11:56, 30 июня 2023Мир

Лавров потребовал включить страны Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН

Лавров: Россия будет добиваться расширения состава Совбеза ООН за счет стран Азии и Африки

Фото: Mike Segar / Reuters

Россия будет добиваться расширения состава членов Совета Безопасности ООН (СБ ООН) за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Доминирование заканчивается, пора переходить к равноправию», — сказал глава дипломатического ведомства. Он отметил, что попытки добавить в этот список западные страны не имеют перспективы.

Совет Безопасности на сегодняшний момент состоит из пяти постоянных членов и десяти сменных. Постоянные члены: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Уже довольно давно ведутся обсуждения возможного расширения состава Совбеза ООН. Недавно стало известно, что США планируют включить в состав органа еще шесть постоянных членов без права вето. Однако перспективы инициативы весьма туманны.

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    Александр Слабиев
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