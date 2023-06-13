США готовят реформу Совбеза ООН. Поможет ли это завершить конфликт на Украине?

Политолог Лукьянов: Россия и Китай не поддержат идею США о реформировании Совбеза ООН

Президент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. Это делается в том числе из-за критики по поводу невозможности урегулировать конфликт на Украине в нынешних условиях. Однако перспективы инициативы весьма туманны.

В чем заключается предложение США?

США предлагают увеличить число постоянных членов Совбеза ООН. Еще в сентябре 2022 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Байден заявил, что Совет Безопасности должен стать «более инклюзивным». Теперь он поручил проработку этого вопроса Линде Томас-Гринфилд, которая активно обсуждает потенциальную реформу с коллегами из других стран.

Сейчас постоянным членством в Совбезе ООН обладают всего пять стран: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Каждая из них может накладывать вето на резолюции Совбеза и тем самым блокировать их принятие. Также в орган входят десять непостоянных членов, которые избираются на два года по географическому принципу.

По словам собеседников The Washington Post, в Белом доме хотят предоставить постоянное членство в главном органе ООН еще шести государствам, в том числе из Африки и Латинской Америки. Хотя точные кандидаты пока неизвестны, издание отмечает, что ранее США высказывали поддержку заявкам Германии, Японии и Индии. При этом США не планируют представлять новым постоянным членам Совбеза право вето, которым обладает нынешняя «пятерка».

Зачем сейчас нужна реформа ООН?

США далеко не единственная страна, предлагающая реформировать Совет Безопасности ООН. О необходимости перемен в работе ключевого международного органа говорят не одно десятилетие, однако особенно широко этот вопрос обсуждался в сентябре 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН. В ходе мероприятия ряд мировых лидеров указали на неспособность органа в нынешнем формате урегулировать конфликты между странами, в том числе и между постоянными членами.

Также одним из главных недостатков Совета Безопасности считается то, что среди постоянных членов фактически не представлены два крупнейших континента: Африка и Южная Америка.

Кроме того, орган часто критиковали за слишком большое количество злоупотреблений, связанных с правом вето.

За все время существования ООН право вето применялось свыше 250 раз

В последнее время США и западные страны выражают обеспокоенность, что Россия часто прибегает к праву вето при обсуждении вопросов, связанных с конфликтом на Украине. На фоне этого Байден призвал участников Совбеза реже пользоваться возможностью блокировки решений, только в «чрезвычайных случаях». При этом сами США также подвергались критике за блокирование решений в интересах своего союзника на Ближнем Востоке — Израиля.

Из-за проблем, связанных со злоупотреблением правом вето, голосование по насущным вопросам проводится в другом органе ООН, Генеральной Ассамблее. Однако, в отличие от Совета Безопасности, ее решения не носят обязательный характер для членов организации.

Как другие страны относятся к реформе ООН?

Хотя большинство стран признают необходимость в реформе Совета Безопасности ООН, стороны расходятся во мнении относительно того, за счет каких именно стран должен быть расширен Совет Безопасности, с постоянным или непостоянным членством, с правом вето или нет. Например, Франция и Великобритания, как и США, поддержали предоставление постоянного членства Германии, Индии и Японии, а также Бразилии и какой-нибудь африканской стране.

Бразилия, Германия, Индия и Япония уже давно претендуют на постоянное членство в Совбезе — в 2004 году они сформировали «Группу четырех» (G4) и договорились совместно добиваться заветных мандатов

Против кандидатур этих стран нередко выступают их региональные соперники: например, в случае с Индией — соседний с ней Пакистан. Кроме этого, они выдвигают альтернативные концепции расширения Совбеза. Так, Италия, Аргентина, Южная Корея и Пакистан поддержали инициативу «Единство ради консенсуса». Она предусматривает расширение Совбеза за счет новых непостоянных членов.

Африканские государства, которые составляют почти треть членов ООН, потребовали два постоянных места в Совбезе с правом вето. Правда, они так и не определились, какие именно это будут страны.

Россия согласна с тем, что расширять Совет Безопасности надо, но не за счет западных и прозападных стран, то есть Германии и Японии.

Что нового любая западная страна принесет в СБ ООН, если вдруг кто-то захочет принять ее в постоянные члены? Сергей Лавров министр иностранных дел России

Глава российского дипломатического ведомства уточнил, что речь идет исключительно о расширении состава Совета за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки. Говорить о включении в него западных стран не стоит, так как они все враждебны России и Китаю.

Что нужно для реформы Совбеза ООН?

Реформа Совета Безопасности ООН проводилась только один раз — в 1963 году, тогда он расширился за счет непостоянных членов с 11 до 15 стран. Это было связано со вступлением в ООН большого количества африканских стран.

Дискуссия о реформировании главной международной организации возобновилась с начала 2000-х. В 2005 году тогдашний генсек ООН Кофи Аннан предложил несколько вариантов изменений, но ни один не был принят.

Дело в том, что для реформы Совбеза надо сначала одобрение 128 из 193 стран-членов ООН. То есть их должны одобрить парламенты стран. Поэтому этот процесс может затянуться на много лет. Кроме того, эти изменения должны ратифицировать все пять постоянных членов Совета.

Удастся ли США реформировать Совет Безопасности?

Учитывая нынешнюю конфликтную ситуацию, это практически нереально. Россия и Китай явно будут голосовать против западных стран и их союзников. Например, для КНР неприемлемо участие в Совбезе Японии.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в любом случае Россия и Китай сейчас не поддержат инициативы западных стран. Прежде всего речь идет о Москве, которая не захочет помогать Вашингтону в условиях острейшей конфронтации. Кроме этого, не будет консенсуса среди других постоянных членов Совбеза ООН.

Эксперт указал, что когда-то СССР согласился на инициативу США по созданию ООН, понимая, что в нем у него будет большое влияние. Но теперь времена поменялись и эффективность международного института для урегулирования конфликтов сильно упала.

Лукьянов признал, что США уловили тренд на обновление дизайна ООН, на что есть запрос прежде всего у развивающихся стран и стран третьего мира. Ведь в нынешней системе пять стран, победивших во Второй мировой войне 70 лет назад, имеют привилегированное положение.

Такая инициатива США — это попытка отреагировать на критику со стороны развивающихся стран. Но, как это часто бывает с крупными государствами, инициативы опаздывают на 10-15 лет.

Вот если бы в нулевые годы, например, США или другие постоянные члены Совбеза предложили схему с расширением, но без права вето, то да, возможно, тогда это было бы встречено с интересом. Сейчас, мне кажется, этот момент давно прошел Федор Лукьянов научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Кроме этого, возникнут споры о том, кто именно должен будет войти в состав Совбеза. Это могут быть страны Африки, Латинской Америки или, например, Индия. Но в последнем случае явно будет против Китай.

Поэтому «косметическими» методами возродить ООН и вернуть ему эффективность вряд ли получится, считает эксперт.

Лукьянов посоветовал обратить внимание на Генассамблею ООН, где нет права вето, зато решения принимаются большинством стран. Правда, эти решения носят рекомендательный характер. Зато они отражают реальную позицию «мирового большинства».