Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 3 июля 2023Россия

Стало известно о планах создать общевойсковую армию в составе Северного флота

«Известия»: в составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны (МО).

Объединение планируют развернуть на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Личный состав будут обучать ведению боевых действий в условиях Заполярья.

Ожидается, что новая общевойсковая армия прикроет российскую границу на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. Как уточнили источники, защита Кольского полуострова является жизненно важной задачей для России, в том числе потому, что там базируются стратегические подводные ракетоносцы. По мнению экспертов, особенно актуальным создание новой армии становится на фоне вступления в НАТО той же Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев допустил ядерный апокалипсис

    Российский дипломат заявил о превращении зерновой сделки в коммерческий проект

    Стало известно о планах создать общевойсковую армию в составе Северного флота

    Макрон призвал министров сделать все возможное для порядка во Франции

    В России заявили о начале второй волны контрнаступления ВСУ

    Обнаружена пережившая расширение звезды планета

    Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в Коми

    Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного чемпионат Европы

    В Британии заявили о проблеме ВСУ из-за российских дронов-камикадзе «Ланцет»

    В Совбезе дали прогноз по инфляции в России к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости