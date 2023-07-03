Стало известно о планах создать общевойсковую армию в составе Северного флота

«Известия»: в составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия

В составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны (МО).

Объединение планируют развернуть на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Личный состав будут обучать ведению боевых действий в условиях Заполярья.

Ожидается, что новая общевойсковая армия прикроет российскую границу на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. Как уточнили источники, защита Кольского полуострова является жизненно важной задачей для России, в том числе потому, что там базируются стратегические подводные ракетоносцы. По мнению экспертов, особенно актуальным создание новой армии становится на фоне вступления в НАТО той же Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России.