В США признали сохранение российского контроля над странами Центральной Азии

Foreign Affairs: Россия усилила влияние в Центральной Азии и укрепила сотрудничество с КНР

Россия сохранила свое влияние в странах Центральной Азии (ЦА) и координирует свои действия с Китаем. Об этом сообщает американское издание Foreign Affairs.

Обозреватель издание пишет об иллюзии того, что Россия превращается в младшего партнера Китая в ЦА. Но в действительности Москва и Пекин научились учитывать интересы друг друга.

Страны ЦА поддерживают президента России Владимира Путина, «не поворачиваясь полностью спиной к Западу». При этом они учитывают и интересы Китая, подстраховываясь с помощью России — их крупнейшего торгового партнера.

Отмечается, что на данный момент до сих пор сохраняется экономическая зависимость стран Средней Азии от России. Например, когда Москва в 2022 году запретила экспорт муки и сахара, это вызвало дефицит бюджета и инфляцию в регионе. Кроме этого, выходцы из стран региона едут в Россию на заработки, только в 2022 году их приехало более десяти миллионов человек, что на два миллиона человек больше, чем в предыдущем году.

Тем не менее, по мнению авторов материала, Китай усиливает свое влияние в ЦА, но делает это осторожно. Для этого в мае 2022 года в китайском Сиане прошел саммит Китая и стран региона. «Прием с празднествами, достойными церемонии открытия Олимпийских игр, был роскошным даже по китайским меркам», — пишет издание.

Авторы статьи считают маловероятным, что в дальнейшем Китай перестанет учитывать интересы России в регионе или поддерживать правящие режимы стран ЦА. Потенциал для сотрудничества между Москвой и Пекином остается намного выше, чем риск конфликта. «Центральная Азия остается местом, где китайско-российская ось укрепляется, а не ослабевает», — резюмируют авторы.

Ранее выяснилось, что Россия будет добиваться расширения состава членов Совета Безопасности ООН за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки.