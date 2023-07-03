Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 3 июля 2023Мир

В США признали сохранение российского контроля над странами Центральной Азии

Foreign Affairs: Россия усилила влияние в Центральной Азии и укрепила сотрудничество с КНР

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия сохранила свое влияние в странах Центральной Азии (ЦА) и координирует свои действия с Китаем. Об этом сообщает американское издание Foreign Affairs.

Обозреватель издание пишет об иллюзии того, что Россия превращается в младшего партнера Китая в ЦА. Но в действительности Москва и Пекин научились учитывать интересы друг друга.

Страны ЦА поддерживают президента России Владимира Путина, «не поворачиваясь полностью спиной к Западу». При этом они учитывают и интересы Китая, подстраховываясь с помощью России — их крупнейшего торгового партнера.

Отмечается, что на данный момент до сих пор сохраняется экономическая зависимость стран Средней Азии от России. Например, когда Москва в 2022 году запретила экспорт муки и сахара, это вызвало дефицит бюджета и инфляцию в регионе. Кроме этого, выходцы из стран региона едут в Россию на заработки, только в 2022 году их приехало более десяти миллионов человек, что на два миллиона человек больше, чем в предыдущем году.

Материалы по теме:
Мертвая вода. Как Средняя Азия оказалась на грани экологической катастрофы из-за исчезновения Аральского моря
Мертвая вода.Как Средняя Азия оказалась на грани экологической катастрофы из-за исчезновения Аральского моря
27 июня 2023
«Последствия будут катастрофическими» Джо Байден называет Си Цзиньпиня диктатором. Чем опасен конфликт США и Китая?
«Последствия будут катастрофическими»Джо Байден называет Си Цзиньпиня диктатором. Чем опасен конфликт США и Китая?
1 июля 2023

Тем не менее, по мнению авторов материала, Китай усиливает свое влияние в ЦА, но делает это осторожно. Для этого в мае 2022 года в китайском Сиане прошел саммит Китая и стран региона. «Прием с празднествами, достойными церемонии открытия Олимпийских игр, был роскошным даже по китайским меркам», — пишет издание.

Авторы статьи считают маловероятным, что в дальнейшем Китай перестанет учитывать интересы России в регионе или поддерживать правящие режимы стран ЦА. Потенциал для сотрудничества между Москвой и Пекином остается намного выше, чем риск конфликта. «Центральная Азия остается местом, где китайско-российская ось укрепляется, а не ослабевает», — резюмируют авторы.

Ранее выяснилось, что Россия будет добиваться расширения состава членов Совета Безопасности ООН за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Названы неожиданные последствия наводнения в Херсонской области

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ на купянском направлении

    Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова арестовали за взятку

    В США признали сохранение российского контроля над странами Центральной Азии

    Одна страна захотела отказаться от российских удобрений

    В Польше захотели провести референдум о размещении мигрантов

    Джиджи Хадид восхитила фанатов снимком без макияжа

    В Польше заявили о проблемах с ремонтом танков Leopard

    Обнаружены новые механизмы охоты клещей

    Минобороны сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости