Стало известно о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область

Shot: ВСУ массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали села и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области, но никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, сначала ВСУ ударили по многосторонним автомобильным пунктам пропуска (МАПП) «Нехотеевка» и «Шебекино». По первому из них было выпущено пять мин калибра 120 миллиметров, по второму — две мины такого же калибра.

Ночью была атакована Лозовая Рудка — в населенный пункт залетел беспилотник, который сбросил три гранаты ВОГ-17, разрушений зафиксировано не было. 20 таких же гранат выпустили по Щетиновке, там же было совершено 250 выстрелов из стрелкового оружия.

Утром беспилотник сбросил взрывчатку на Цаповку Борисовского района, также дрон-камикадзе взорвался в Дроновке Грайворонского округа, из-за чего оказалась повреждена вышка сотовой связи.

Интенсивность обстрелов в Белгородской области постепенно снижается. За 30 июня од удар попало село Сонцевка — по нему выпустили семь снарядов. Помимо этого, ВСУ обстреляли окраину хутора Старый, там зафиксировали пять прилетов. Два снаряда также прилетели по хутору Панков, три — по пункту пропуска в Шебекино, еще шесть — по Новой Таволжанке. Днем ранее на территории региона зафиксировали почти в четыре раза больше прилетов.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.