В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

Машины загорелись после ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, погибли пять человек

В аварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек, об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, пишет Ura.ru.

По данным источника, дорожно-транспортное происшествие произошло на 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Столкнулись две легковые машины — Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.

В результате ДТП погибли пять человек.

Ранее в Красноармейском районе Саратовской области на трассе столкнулись три машины. Также в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов.