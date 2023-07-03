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03:24, 3 июля 2023Россия

В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

Машины загорелись после ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, погибли пять человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В аварии на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек, об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, пишет Ura.ru.

По данным источника, дорожно-транспортное происшествие произошло на 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Столкнулись две легковые машины — Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.

В результате ДТП погибли пять человек.

Ранее в Красноармейском районе Саратовской области на трассе столкнулись три машины. Также в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов.

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    Марина Совина
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