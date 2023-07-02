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03:51, 2 июля 2023Россия

На трассе в российском регионе столкнулись три автомобиля

В Саратовской области три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Красноармейском районе Саратовской области на трассе столкнулись три машины. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, 1 июня в 19:58 (18:58 по московскому времени) в службу «112» поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошла авария из трех автомобилей.

В результате ДТП трое погибли, еще пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, вопрос о госпитализации решается, подчеркнул Юрин.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.

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    Юлия Мискевич
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