На трассе в российском регионе столкнулись три автомобиля

В Саратовской области три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе

В Красноармейском районе Саратовской области на трассе столкнулись три машины. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, 1 июня в 19:58 (18:58 по московскому времени) в службу «112» поступило сообщение, что вблизи села Усть-Золиха произошла авария из трех автомобилей.

В результате ДТП трое погибли, еще пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, вопрос о госпитализации решается, подчеркнул Юрин.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.