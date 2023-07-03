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20:35, 3 июля 2023Забота о себе

Объяснены причины повышенной сонливости летом

Терапевт Романенко назвала причиной повышенной сонливости летом замедление обмена веществ

Фото: Unsplash

Повышенная сонливость летом возникает из-за обмена веществ и других физиологических процессов, объяснила врач-терапевт Татьяна Романенко. Ее слова приводит «Москва 24».

Причиной усиливающегося желания вздремнуть в жаркое время года специалистка назвала защитную реакцию организма. При высоких температурах скорость всех физиологических процессов снижается ради улучшения терморегуляции тела. Вследствие замедления скорости обмена веществ, частоты сердечных сокращений и кровотока человек начинает сильнее хотеть спать.

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В рамках борьбы с летней сонливостью терапевт предложила пить больше воды. «Если мы начнем пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать», — отметила она.

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала идеальные напитки перед сном. В частности, она рекомендовала пить перед отходом в постель травяной чай и оказывающее расслабляющее действие теплое молоко.

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    Наталья Обрядина
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