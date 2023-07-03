Упавший из окна сын Михаила Ефремова пришел в себя после комы

Упавший из окна третьего этажа сын актера Михаила Ефремова пришел в себя после комы

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что пострадавший уже разговаривает, питается и восстанавливается после падения из окна третьего этажа. Врачи наблюдают улучшения в состоянии 31-летнего артиста.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

После инцидента у сына известного артиста развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечалось, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.