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20:48, 3 июля 2023Культура

Упавший из окна сын Михаила Ефремова пришел в себя после комы

Упавший из окна третьего этажа сын актера Михаила Ефремова пришел в себя после комы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что пострадавший уже разговаривает, питается и восстанавливается после падения из окна третьего этажа. Врачи наблюдают улучшения в состоянии 31-летнего артиста.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

После инцидента у сына известного артиста развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечалось, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.

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    Сергей Равин
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