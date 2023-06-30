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15:40, 30 июня 2023Культура

Появились новые подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Mash: появились новые подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Появились новые подробности состояния выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после инцидента у сына актера развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечается, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.

У мужчины также была диагностирована тяжелая анемия — медицинские работники вводят актеру большие дозы препаратов с целью стабилизации артериального давления.

30 июня сын российского актера выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно о состоянии Николая Ефремова. Сообщалось, что 31-летний родственник артиста находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

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