Mash: появились новые подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Появились новые подробности состояния выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, после инцидента у сына актера развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечается, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.

У мужчины также была диагностирована тяжелая анемия — медицинские работники вводят актеру большие дозы препаратов с целью стабилизации артериального давления.

30 июня сын российского актера выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно о состоянии Николая Ефремова. Сообщалось, что 31-летний родственник артиста находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.