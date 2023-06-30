Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:59, 30 июня 2023Культура

Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

Сын Михаилы Ефремова, выпавший из окна квартиры, находится в коме и подключен к ИВЛ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стало известно о состоянии выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 31-летний родственник артиста находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Он уже перенес две операции: установку аппарата наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Из-за полученных повреждений, которые оцениваются как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение.

По словам врачей, в случае, если сыну актера удастся выжить, ему предстоит долгая реабилитация. Из-за перелома таза существует высокая вероятность того, что он останется инвалидом.

Сообщается, что Ефремов поступил в медицинское учреждение как неизвестный, так как не имел с собой документов. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины обнаружено не было.

30 июня стало известно, что сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая стратегия украинского командования

    Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу

    На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

    Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

    Ирак потребует экстрадиции сжегшего Коран в Швеции мигранта

    Украинскому солдату вынесли приговор за преступления против мирного населения

    Стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии

    В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

    Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети

    Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости