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15:47, 3 июля 2023Экономика

В ЕК назвали точную сумму замороженных российских активов

Еврокомиссар Рейндерс: в Евросоюзе заблокировано €207 млрд российских активов

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) назвали точную сумму замороженных Европейским союзом (ЕС) российских активов. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о блокировке российских активов на общую сумму 207 миллиардов евро, куда также входят ценные бумаги Центробанка (ЦБ). В настоящее время ЕК работает над возможностью использования доходов от них для восстановления Украины. По такой схеме европейские власти планируют получать до трех миллиардов евро на ежегодной основе, уточнил Рейндерс.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) нашли способ временного использования заблокированных в европейских странах российских активов. Для реализации этой цели власти ЕС предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг российского ЦБ.

Уточнялось, что таким образом европейские чиновники решили бы проблему юридического обоснования использования замороженных ценных бумаг ЕС для предоставления необходимой Украине финансовой помощи.

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    Анатолий Акулов
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