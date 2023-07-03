Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 3 июля 2023Ценности

Актриса приклеила скотч на грудь вместо белья и рассмешила фанатов

Американская актриса Сидибе рассмешила фанатов в платье с приклеенным на грудь скотчем

Фото: @gabby3shabby

Американская актриса Габури Сидибе попыталась выполнить популярный лайфхак и рассмешила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда предстала в зеленом платье на тонких бретелях с глубоким вырезом, которое частично оголило ее грудь. При этом на фото видно, что женщина приклеила скотч на кожу вместо белья, чтобы визуально приподнять область декольте. «Как у вас обстоят дела с лентой для груди? Кажется, мне нужен мастер-класс», — иронично заявила она.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 91 тысячи лайков. «Думаю, все должно выглядеть не так», «Пусть они лучше повисят», «Ты завернула их лучше, чем рождественский подарок», «Когда поймете, как пользоваться скотчем для таких целей, расскажите и нам!» — написали они.

В мае женщина с большой грудью показала правильный способ носить купальник. На размещенных кадрах она перевернула лиф вверх тормашками и надела центральную бретель на шею, после чего завязала оставшиеся лямки на спине и под грудью, тем самым качественнее закрепив плавательный костюм.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Дипломат заявил об открытости России для урегулирования на Украине

    В Германии рассказали о разочаровании Запада Украиной

    Актриса приклеила скотч на грудь вместо белья и рассмешила фанатов

    Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

    В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

    На Оркнейских островах задумались о выходе из состава Великобритании

    Во Франции рассказали об ускорении дедолларизации мира

    Раскрыты возможные последствия войны между Россией и США

    В Центробанке заявили о планах вывести карты «Мир» в несколько новых стран

    В Совбезе России сравнили современный мир с Карибским кризисом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости