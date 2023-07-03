Одна страна захотела отказаться от российских удобрений

Индонезия может заменить российские удобрения ближневосточными из-за нестабильных поставок

Индонезия готовится отказаться от поставок удобрений из России — страна планирует заменить сырье импортом из Марокко, Иордании и Египта. Об этом сообщает местное издание Sindonews.

По словам вице-президента по маркетингу Национальной группы производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) Гатоета Гембиро Ноегрохо, новые возможные направления закупок изучаются по причине роста цен и проблем с логистикой, возникших на фоне украинского конфликта.

В Pupuk Indonesia пояснили, что для большей стабильности производства удобрений и предотвращения нехватки сырья обсуждают варианты поставок не только из ближневосточных стран, но также из соседних с Индонезией Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.

Поставки удобрений из России с марта по сентябрь 2022 года упали на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отечественные производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения санкций (overcompliance). Хотя продукция и не подпадает под действие санкций, экспорт остается ограниченным из-за сочетания сбоев в работе портов, судоходства, банковских операций и страхования.

США в свою очередь обеспокоены тем, что большая часть мира полагается на поставки удобрений из России, Белоруссии и Китая, ставшие «стратегическим рычагом глобального влияния».