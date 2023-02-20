Bloomberg: США обеспокоились лидерством России на рынке удобрений

США обеспокоены тем, что большая часть мира полагается на поставки удобрений из России, Белоруссии и Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Удобрения фактически стали «стратегическим рычагом глобального влияния», которым управляют лидеры на этом рынке — Россия и Китай, отмечает издание. В то время как российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под действие санкций, экспорт остается ограниченным из-за сочетания сбоев в работе портов, судоходства, банковских операций и страхования.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь прошлого года поставки удобрений из России упали на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отечественные производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокирующим эффектом перевыполнения санкций (overcompliance). В ряде случаев у них не получается фрахтовать и страховать суда, перевозящие их продукцию, а также проводить банковские платежи.