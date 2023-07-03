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00:05, 4 июля 2023Россия

Кадыров рассказал об уничтожении «Ахматом» позиций ВСУ в Наумовке

Глава Чечни Кадыров рассказал об уничтожении батальоном «Ахмат» позиций ВСУ в Наумовке
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении батальоном «Ахмат» позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Наумовке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Засевшие в укрепленных позициях в населенном пункте Наумовка укронатовские бандиты, судя по всему, рассчитывали отстоять данный участок, а в перспективе — продвинуться еще дальше», — отметил Кадыров. Однако, по его словам, планы украинских военных «изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов».

После этого ВСУ сбежали со своих позиций, оставив несколько гранатометов, патроны и другое вооружение, поделился Кадыров. Глава Чечни добавил, что оружие «впредь будет успешно служить в интересах чеченских подразделений».

2 июля Рамзан Кадыров заявил о ликвидации под Кременной Луганской народной республики (ЛНР) диверсионно-разведывательной группы 95-й отдельной штурмовой бригады Украины. Пятерых украинских военных взяли в плен, еще шестерых ликвидировали.

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    Марина Совина
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