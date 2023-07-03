В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата горсобрания

Депутат Родина рассказала, что неизвестные сожгли ее Audi в дагестанском Кизляре

В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата кизлярского городского собрания Анастасии Родиной. Об этом владелица иномарки рассказала в Telegram-канале.

Женщина отметила, что все произошло во дворе ее дома в Кизляре. Пострадавшая допустила, что это было спланировано — поджигатели знали о камерах, поэтому прошли умело и попали в поле зрения только пару раз.

Депутат горсобрания предположила, что преступление связано с ее деятельностью.

Предварительная официальная версия пожара — замыкание проводки и возгорание в моторном отсеке Audi.

В мае сообщалось, что бывшего 54-летнего дагестанского депутата избили охранники бара в Москве. Представители бара заявили, что избитый депутат приставал к официанткам, грубил гостям, курил и сам хотел устроить драку. Полиция организовала проверку.