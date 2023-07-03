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10:20, 3 июля 2023Россия

Пробка у Крымского моста растянулась на 13 километров

Пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края растянулась на 13 километров

Фото: телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Пробка у Крымского моста, которая образовалась со стороны Темрюкского района Кубани, выросла до 13 километров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более пяти тонн воды)», — говорится в сообщении штаба.

Там добавили, что на подъезде к мосту выставили биотуалеты, на месте затора работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителям рекомендовали учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок, подчеркнув, что скорость прохождения досмотра перед мостом зависит от количества провозимых вещей.

1 июля стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. В связи с этим время ожидания проверки составило более двух часов, затем оно увеличилось до пяти часов.

Как впоследствии объяснили в Росавтодоре, пробка у транспортной артерии связана с началом отпускного сезона — увеличилось число машин и багажа, которые нуждаются в досмотре. Там призвали водителей заранее упаковать вещи в удобные сумки для выгрузки и добавили, что число смен для досмотра увеличили.

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    Анастасия Шейкина
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