При обстреле ВСУ приграничного региона пострадал россиянин

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем механизаторе при обстреле ВСУ

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного российского региона — Курской области — пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в деревне Елизаветовка зафиксировали восемь прилетов. В результате разрушения обнаружили на животноводческом комплексе ООО «Победа», на который пришлось три прямых попадания.

«Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась», — пояснил Старовойт, отметив, что комплекс также потерял несколько голов животных.