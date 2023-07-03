Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 3 июля 2023Россия

При обстреле ВСУ приграничного региона пострадал россиянин

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем механизаторе при обстреле ВСУ

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного российского региона — Курской области — пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в деревне Елизаветовка зафиксировали восемь прилетов. В результате разрушения обнаружили на животноводческом комплексе ООО «Победа», на который пришлось три прямых попадания.

«Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась», — пояснил Старовойт, отметив, что комплекс также потерял несколько голов животных.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии оценили уничтожение «Ланцетом» установки CAESAR

    Эрдоган назвал препятствие для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский и Шольц призвали продлить зерновую сделку

    При обстреле ВСУ приграничного региона пострадал россиянин

    Дания отправит Украине 90 миллионов долларов на реконструкцию

    Названо самое популярное у москвичей спортивное направление

    В усадьбе в центре Москвы обрушилась стена

    Дерипаска призвал отказаться от «экономики по понятиям» в России

    Бортпроводник рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности

    Меган Маркл заметили на публике в коротких шортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости