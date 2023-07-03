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07:45, 3 июля 2023Ценности

Ким Кардашьян пришла на свадьбу подруги в обнажающем тело наряде

Телезвезда Ким Кардашьян пришла на свадьбу подруги Стефани Шепард в обнажающем тело платье

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян пришла на свадьбу подруги и личного помощника Стефани Шепард в обнажающем тело образе. Соответствующие кадры публикует PageSix.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в черном платье, состоящем из короткого топа на широких бретелях, которые обрамляли ее шею и талию, и юбки с глубоким ажурным вырезом по всей длине. Помимо этого, она надела трусы на высокой посадке, которые виднелись сквозь наряд. Свой образ звезда дополнила босоножками в тон с завязками до колена.

На опубликованных снимках видно, что Кардашьян отказалась от аксессуаров, распустила длинные темные волосы, завитые в локоны, и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В июне Ким Кардашьян наняла визажиста для фото на водительские права. В качестве визажиста выступил Ариэль Техада.

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    Екатерина Ештокина
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