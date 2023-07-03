Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

Шойгу назвал верность Вооруженных сил причиной провала мятежа Пригожина

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провалился из-за верности состава Вооруженных сил (ВС) России присяге. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Ранее о мятеже высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, 23 и 24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации вокруг президента Владимира Путина. Глава государства, в свою очередь, заявил, что правоохранители и военнослужащие предотвратили опасность гражданской войны в стране. Мятеж был бы в любом случае подавлен, счел Путин.