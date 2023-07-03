«Худшего эксгибициониста страны» снова посадили в тюрьму

Daily Mail: 65-летнего худшего эксгибициониста Британии Пола Смита посадили на два года

В Великобритании на два года посадили в тюрьму 65-летнего мужчину, которого называют «худшим эксгибиционистом страны». Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний Пол Смит из города Хорвич, графство Большой Манчестер, был задержан в апреле, когда попытался предстать в первозданном виде перед пассажирами автобуса в Манчестере. Причем, всего за два дня до этого его приговорили к условному сроку за непристойное обнажение в графстве Уэст-Йоркшир. Там пожилой мужчина атаковал одиноких женщин и детей на автобусных остановках.

Смита прозвали худшим эксгибиционистом Британии, так как всего он совершил около 170 подобных преступлений. Мужчина начал обнажаться перед людьми еще в 1972 году, когда ему было 14 лет. В 1998-м его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за обнажение перед детьми в городе Болтон. В 2010 году его посадили снова уже на шесть лет, однако вскоре выпустили.

В 2014-м он решил продемонстрировать гениталии пассажирам поезда, идущего в Брэдфорд. Тогда его заключили в тюрьму на четыре года, однако перед арестом он был жестоко избит «зрителями» и получил переломы ключицы, запястья и тазовых костей. Однако это не остановило эксгибициониста, и уже в 2016-м он был снова арестован.

Во время выступлений в суде Смит ни разу не смог точно объяснить мотивов своих поступков. Он ссылался на «навязчивое стремление привлечь к себе внимание», а также говорил, что обнажение перед случайными людьми является его «реакцией на стрессовые ситуации». При этом он признался, что не может справиться со своим отклонением и рекомендовал полиции «держать его на карандаше».

Несмотря на эту просьбу, во время преступных вылазок Смит старался изменить внешность, чтобы не попасться правоохранителям.

После последнего ареста пожилого мужчину отправят в тюрьму на два года, обяжут пройти 40-денвный курс реабилитации и пожизненно внесут в список лиц, совершивших половые преступления. При этом адвокат Смита признал, что его подзащитный не способен контролировать свои поступки и осознать, какой вред он наносит потерпевшим. В последние годы эксгибиционист нигде не работал и ухаживал за больным отцом.

Ранее сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, вынесен приговор серийному эксгибиционисту. Мужчина 11 километров гнался за женщиной, которая в итоге сломала ногу.

