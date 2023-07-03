В Татарстане на берегу Карабашского водохранилища построили парк-отель

В Татарстане на берегу Карабашского водохранилища заработал парк-отель «Новая земля»

В Татарстане заработал иммерсивный парк-отель «Новая земля» на берегу Карабашского водохранилища. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Бугульминского района.

Отель построили в Бугульминском районе республики. В открытии проекта приняли участие председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов и глава Бугульминского района Линар Закиров.

В настоящее время на территории парк-отеля возвели 30 домов. Сообщается, что одновременно в «Новой земле» смогут отдыхать 128 человек. Аренда дома будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей за сутки.

К лету 2024 года планируется завершить второй этап строительства. В парк-отеле появится SPA-комплекс с открытым бассейном и рестораном на берегу водохранилища. Полностью достроить комплекс намерены до 2025 года, передают в пресс-службе.

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