На фестиваль «Вкусная Казань» потратят 11,5 миллиона рублей

У ЗАГСа «Чаша» в Казани проведут гастрономический фестиваль на 11,5 миллиона рублей

На проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», который состоится 15 и 16 июля, потратят 11,5 миллиона рублей. Об этом пишет KP.RU.

Заказчиком мероприятия выступила глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Согласно тендеру, фестиваль организуют у городского ЗАГСа «Чаша». Там планируют разместить 80 павильонов, 30 столов длиной 2,2 метра с лавками, 100 кресел-мешков и 40 бочек в качестве столиков, а также стол с железной дорогой для конкурса тартаров.

Также сообщается, что в эти же дни состоится развлекательная программа с конкурсами, викторинами, тостами. Для гостей и жителей города на сцене выступят кавер-группы и эстрадные артисты, а для детей организуют спеиальную зону, где проведут различные мастер-классы.

30 июня в Башкирии стартовал XVII межрегиональный праздник русской песни и частушки, торжественная церемония его открытия состоялась на центральной площади села Новобелокатай. Праздник собрал более 400 участников из разных городов и районов Республики Башкортостан, а также других регионов РФ.