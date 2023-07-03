Кулеба призвал прекратить издевательство над Саакашвили

Кулеба: Грузия должна прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Грузии прекратить издевательство над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает украинское издание «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Уточняется, что в связи с этим в министерстве намерены провести «жесткий разговор» с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили.

