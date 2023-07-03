Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

Сергей Шойгу: российским войскам удалось снизить наступательный потенциал ВСУ

Вооруженным силам России удалось снизить наступательный потенциал украинских войск. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует «Интерфакс».

В частности, Шойгу сообщил об уничтожении почти всех танков Leopard, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Польшей и Португалией. Речь идет о 16 машинах, уточнил он.

Армия России продолжает наносить огневое поражение противнику, подчеркнул глава Минобороны.

3 июля Шойгу назвал причину провала мятежа ЧВК «Вагнер». Неудачу планов дестабилизировать обстановку в России он объяснил верностью военнослужащих присяге.