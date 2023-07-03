Шойгу заявил об уничтожении 16 танков Leopard на Украине

Шойгу заявил об уничтожении 16 поставленных Польшей и Португалией Украине танков Leopard

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили почти все танки Leopard, которые были поставлены Украине из Польши и Португалии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, видео его выступления на селекторном совещании опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Глава Минобороны уточнил, что Российская армия уничтожила 16 танков, поставленных из-за рубежа.

6 июня в оборонном ведомстве отчитывались об уничтожении восьми переданных Киеву танков Leopard, впоследствии сообщалось о поражении еще четырех и трех таких танков. Минобороны также показало кадры уничтожения танков Leopard.