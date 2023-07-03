Россиянка едва не погибла от удушья из-за простуды

В Подмосковье врачи спасли девушку, едва не погибшую из-за удушья от простуды

Жительница Подмосковья едва не погибла от удушья из-за простуды, однако врачам удалось ее спасти. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Двадцатидвухлетняя девушка обратилась за медицинской помощью в Подольскую больницу, пожаловавшись на боль в горле и затрудненное дыхание. У нее диагностировали эпиглоттит — острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции, во время которой у девушки произошла остановка дыхания.

«За считанные минуты ей была выполнена коникотомия — вскрытие просвета дыхательных путей. Затем через разрез шеи была установлена дыхательная трубка. Вторым этапом мы вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку», — рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген. Уточняется, что в настоящее время девушка находится в больнице, ее состояние улучшилось, и она готовится к выписке.

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